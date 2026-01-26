[Analyse] Waarom Lidl in Nederland stopt met stuntpromoties

“In het belang van de klant” stopt Lidl in Nederland met “gratis”-aanbiedingen op voedingswaren. De discounter stelt dat elke klant altíjd een lage prijs per product verdient. De kans dat concurrenten het voorbeeld zullen volgen, lijkt klein. Ook Lidl België volgt niet.

“De prijs weer transparant maken”

In Nederland en België zijn acties van het type 1+1, 2+2 of recent zelfs 2+5 gratis schering en inslag. Foodretailers stunten tegen elkaar op om shoppers te lokken. Dat lukt ook, al krijgen die stunts veel kritiek van onder andere consumentenorganisaties, vertegenwoordigers van de landbouwsector of zelfs de politiek. Nu neemt Lidl Nederland een opmerkelijk besluit: geen gratis-aanbiedingen meer op voeding.