Zuivelreus Arla ziet af van voorgenomen fusie

De geplande fusie tussen de Deense zuivelproducent Arla en sectorgenoot Them Mejeri gaat niet door. Het besluit volgt op weerstand van de mededingingsautoriteiten.

Dichtbij overname

Henrik Lilballe, directeur van Arla in Denemarken, uitte zijn teleurstelling in een persbericht. “We hebben ons uiterste best gedaan om deze samenwerking tot stand te brengen en zijn dankbaar voor de goede samenwerking met Them Mejeri gedurende dit proces,” aldus Lilballe. “Wij zijn heel ver gegaan om het doel te bereiken. Daarom betreurt het ons ook dat de plannen niet kunnen worden uitgevoerd.”