Belgische winkels Tanger Markt gesloten wegens zwartwerk

Alle zes Belgische filialen van de Nederlandse etnische supermarktketen Tanger Markt zijn verzegeld: na een grootschalige controleactie werd er illegale tewerkstelling vastgesteld in de winkels.

Winkels blijven dicht

De drie Brusselse en drie Antwerpse vestigingen van halalketen Tanger Markt blijven voorlopig gesloten, nadat de politie en de sociale inspectie er dinsdagavond controleacties uitvoerde. “In alle vestigingen samen bleken in totaal zestien personen illegaal aan het werk. Vier anderen sloegen op de vlucht voor ze konden gecontroleerd worden”, zegt woordvoerder Valentina Marocchi van het Brusselse arbeidsauditoraat aan Gazet Van Antwerpen. De politie nam ook 16.000 euro cash geld in beslag waarvan de oorsprong niet kon worden aangetoond.

Tanger werd opgericht door de familie Barghaoul. Het bedrijf startte in de jaren tachtig als een groothandel in kippen, later kwam daar een slagerij bij en in 2010 opende de eerste halal-supermarkt in Amsterdam. In België opende de keten een eerste vestiging in januari 2014 in Antwerpen. In Nederland heeft de retailer acht filialen, in Frankrijk vijf.