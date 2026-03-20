Biedronka aast op Poolse tak Carrefour

Biedronka, de grootste supermarktketen in Polen en eigendom van de Portugese groep Jeronimo Martins, is geïnteresseerd in de overname van een groot deel van de Poolse activa van Carrefour.

Nu Carrefour zich wil focussen op zijn activiteiten in Frankrijk, Spanje en Brazilië, is de toekomst van de Poolse divisie van de Franse retailer onzeker. Een kandidaat-koper meldt zich nu aan, althans voor een deel van de activiteiten: tijdens een persconferentie over de resultaten van Jeronimo Martins zei Biedronka-CEO Luis Araujo een goede partner te kunnen zijn voor de franchisenemers van de Franse groep. Dat zou ook positief zijn voor het land en voor de Poolse consumenten. In de hypermarkten echter zou het bedrijf niet geïnteresseerd zijn, melden Poolse media.