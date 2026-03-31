Carl Lescroart (Coca-Cola Europacific Partners) wordt voorzitter BABM

BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten in België en Luxemburg, heeft een nieuwe voorzitter: Carl Lescroart, directeur van Coca-Cola Europacific Partners, volgt Ives Depoortere op vanaf 1 april.

Dialoog tussen retailers en leveranciers faciliteren

Lescroart is momenteel Vice President & Country Director voor België en Luxemburg bij Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). “Zijn diepgaande expertise in de FMCG-sector en zijn inzet voor samenwerking binnen de sector zullen van grote waarde zijn voor het bepalen van de strategische richting van BABM,” zegt het persbericht. Hij volgt Ives Depoortere op, die vorig jaar zijn functie als CEO van Jules Destrooper neerlegde.

“BABM neemt een unieke positie in als hét platform dat de dialoog tussen retailers en leveranciers faciliteert. Mijn ambitie is om de verbinding tussen merken en onze klanten verder te versterken, omdat we gemeenschappelijke uitdagingen kennen binnen de Belgische en Luxemburgse markten,” aldus de nieuwe voorzitter. “Deze uitdagingen omvatten structurele factoren die onze concurrentiekracht verzwakken ten opzichte van onze buurlanden, zoals hogere loonkosten, energiekosten, belastingen en accijnzen. Tegelijkertijd zal BABM blijven pleiten voor een eerlijk, evenwichtig en duurzaam handelsklimaat.”

BABM verdedigt de belangen van fabrikanten van merkproducten. De leden zijn meer dan 120 bedrijven in België en Luxemburg die nationale en internationale merkproducten produceren en verkopen.