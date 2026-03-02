Carrefour en Coca-Cola zetten in op hervulbare glazen flessen

Coca-Cola heeft zich als eerste leverancier aangesloten bij een nieuw duurzaamheidsplan van Carrefour België: samen gaan de partners het gebruik van hervulbare glazen flessen promoten. Ook gaat de fabrikant meer gerecycleerde materialen gebruiken in aluminium blikjes.

Koolstofvoetafdruk verkleinen

Coca-Cola Europacific Partners introduceert dit jaar geleidelijk een nieuwe, lichtere hervulbare glazen fles van één liter in België. Dankzij het lagere gewicht vermindert de koolstofvoetafdruk tijdens productie en transport. Samen met Carrefour test de fabrikant in verschillende winkels ook een nieuw kartonnen verpakkingsformaat met zes kleine hervulbare glazen flessen. Bovendien plant de bottelaar om het aandeel gerecycleerde materialen in zijn aluminium blikjes geleidelijk te verhogen, om de koolstofvoetafdruk te verminderen. Vanaf 2027 wordt ook het aandeel gerecycleerd materiaal in de retourkratten voor hervulbare glazen flessen verhoogd.

Die actieplannen zijn onderdeel van een Sustainable Linked Business Plan dat de CEO’s van beide bedrijven vorige vrijdag in de Carrefour Hypermarkt in Kraainem ondertekenden. Om de indirecte uitstoot van zijn producten tegen 2030 met 29% verminderen vergeleken met 2019, verankert de retailer de strijd tegen de klimaatopwarming voortaan in de commerciële relatie met zijn leveranciers.