Colruyt Group opent Okay City stadswinkels langer op zondag

In de toeristische centra van Gent, Antwerpen en Luik zullen de winkels van Okay City, de stadsformule van Colruyt Group, op zondag langer open blijven. De zondagsopeningen zijn een succes volgens de retailer.

“Gemiddelde omzet per kar stabiel”

Sinds januari zijn de Okay buurtwinkels van Colruyt Group elke zondag open van 8u tot 12u30. In de drukke toeristische centra van Gent, Antwerpen en Luik gaat zusterketen Okay City nu een stapje verder door de winkels elke zondag tot 19u30 open te houden, ook op feestdagen. “Die zeven winkels voegen zich bij de zes winkels in Antwerpen, Brussel, Gent en Blankenberge waar die latere openingsuren al van toepassing waren”, zegt Jurgen Van Daele, verantwoordelijke voor Okay City. “Uit die test bleek dat de uitgebreide openingsuren aanslaan. Daarom breiden we het aantal winkels dat op zondagnamiddag opent uit. Het zijn winkels in drukke zones waar klanten extra flexibiliteit verwachten.”

Volgens Christophe Dehandschutter, directeur van Okay, zijn de zpndagsopeningen een succes. “Veel klanten waren vanaf de eerste zondagsopening van de partij. We horen van onze medewerkers dat het op zondagen gezellig druk is. Prima omstandigheden om te winkelen dus. Dat gevoel weerspiegelt zich in de cijfers. Elke zondag steeg het aantal klanten zienderogen en mochten we nieuwe klanten verwelkomen. Tegelijkertijd zien we dat de gemiddelde omzet per kar stabiel blijft. Klanten komen dus niet alleen voor hun zondagse pistolets of koffiekoeken, ze zien zondag als een extra kans om ál hun boodschappen te doen. Ook bij de medewerkers voelen we een positieve dynamiek. Ze waarderen de werksfeer op zondag en de extra vrije dag in de week.”