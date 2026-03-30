Colruyt verkoopt noodvoedingspakketten

Vanaf dinsdag 31 maart kunnen klanten in 80 winkels van Colruyt een basispakket kopen waarmee ze 24 uur zelfvoorzienend zijn. De retailer speelt hiermee in op de vraag van klanten én overheid om enkele dagen autonoom te kunnen zijn in uitzonderlijke situaties.

Consument is vragende partij

Colruyt lanceert een basispakket dat voor 3.100 calorieën aan voeding bevat: een ontbijt (chocolade granola muesli), twee maaltijden (kebab stew en BBQ-pasta – beiden vegetarisch), 3 energierepen (cookies&cream, framboos/aardbei en kokos), cashewnoten, isotonisch drinkpoeder in twee smaken, 3 koffiesticks, 6 kauwgoms, zakdoekjes, een lepel en een vlamloze verwarmer om het eten op te warmen.

Dat consumenten vragende partij zijn voor zulke overlevingspakketten, blijkt uit het succes van de noodpakketten van het Rode Kruis Vlaanderen eind vorig jaar.​ Binnenkort zullen die pakketten opnieuw beschikbaar zijn, maar ze bevatten geen voeding.

29,99 euro

“Er zijn omstandigheden waar blijkt dat het handig is om volledig autonoom verder te kunnen, denk maar aan de overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021 of recent nog de twee weken durende gaspanne in Bergen. Maar evengoed aan stroomonderbrekingen die langer duren dan gehoopt of op een ongelegen moment komen. Als Belgische retailer willen we tegemoetkomen aan de vraag van onze klanten en daarom lanceren we vandaag het basispakket,” zegt​ Geert Elen van Colruyt Group.

Het basispakket kost 29,99 euro en zal te koop zijn in een 80-tal Colruyt-winkels verspreid over heel België. Als de vraag groot is, overweegt Colruyt om het in alle winkels beschikbaar te maken.