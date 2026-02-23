Colruyt voert papieren zakjes voor groenten en fruit weer in

In de versmarkten van de Colruyt Laagste Prijzen-winkels vinden shoppers sinds kort opnieuw papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit in bulk: “Om onze klanten te ondersteunen die hun herbruikbare zakjes vergeten zijn.”

Klanten kopen vaker voorverpakt

Sinds kort liggen er weer papieren wegwerpzakjes in de afdeling groenten en fruit bij Colruyt, zag Het Nieuwsblad. “Die zijn er om onze klanten te ondersteunen die hun herbruikbare zakjes vergeten zijn,” zegt woordvoerder Maria Clara Geurs aan de krant. De retailer heeft gemerkt dat klanten vaker voorverpakte groenten en fruit kopen. “Uiteindelijk zorgen papieren zakjes voor minder afval. Al blijven we ook onze herbruikbare zakjes te koop aanbieden in onze winkels en zullen we het gebruik ervan blijven stimuleren”.

In de strijd tegen wegwerpplastic introduceerde Colruyt in 2019 herbruikbare polyester netjes voor los verkochte groenten en fruit. Ze zijn sterk, wasbaar, kunnen minstens honderd keer hergebruikt worden en besparen zo 632 ton plastic per jaar volgens de retailer. Klanten betalen 2,5 euro voor een setje van vijf.