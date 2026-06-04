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Geschreven door Pauline Neerman
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Rémy Cointreau proost op herstelplan van 100 miljoen euro winstgroei

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Food4 juni, 2026
Shutterstock.com

Rémy Cointreau presenteert een ambitieus herstelplan om de komende drie jaar 100 miljoen euro extra bedrijfswinst te realiseren. Het plan volgt op een derde opeenvolgend jaar van dalende winst, al tonen recente verkoopcijfers tekenen van stabilisatie.

Cognac onder druk

In het boekjaar dat eindigde in maart daalde de operationele winst van de Franse drankenreus met 11,5% naar 165,4 miljoen euro, maar desondanks rapporteerde Rémy Cointreau in april voor het eerst sinds 2023 weer een lichte omzetgroei van 0,2% op jaarbasis.

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