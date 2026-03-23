Danone neemt kant-en-klare maaltijden Huel over

Danone neemt Huel over, een producent van kant-en-klare maaltijden die zich positioneert als “complete”, functionele voeding. Het bedrijf past zo in de Renew Danone-strategie, waarmee de FMCG-reus sterker aanwezig wil worden in gezondheidsgerichte categorieën.

Huel naar nieuwe markten

Huel, opgericht in het VK, staat bekend om zijn gebalanceerde en functionele maaltijden, waaronder kant-en-klare dranken en poeders. Met een sterke aanhang in het VK, Europa en de VS, heeft Huel een krachtige directe-consumentmodel en een groeiende retailaanwezigheid opgebouwd, stelt Danone. De overnemer beschrijft de digitale strategie van Huel als “best-in-class”.

Antoine de Saint-Affrique, CEO van Danone, verwelkomt Huel in de Danone-familie. Hij benadrukt dat de prestaties van Huel in de complete voedingsruimte aansluiten bij Danones missie om gezondheid door voedsel te leveren. James McMaster, CEO van Huel, ziet de deal als een volgende groeifase voor het merk.

Dankzij de schaal, voedingsdeskundigheid en wereldwijde voetafdruk van Danone denkt Huel straks de groei, innovatie en internationale uitbreiding te kunnen versnellen. Huel beschikt nu immers over de infrastructuur, distributie en R&D-capaciteiten om verder uit te breiden naar nieuwe markten. De transactie is nog wel onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuringen van regelgevende instanties.