Delhaize annuleert promoties P&G wegens “moeilijke onderhandelingen”

Delhaize annuleert deze week alle promoties op A-merken van producent Procter & Gamble, waaronder Dash, Head & Shoulders en Pampers. De reden? “Moeilijke onderhandelingen met de leverancier.”

“Er is een limiet bereikt”

Shoppers bij Delhaize zien deze week in de rekken een heldere mededeling: “Door moeilijke onderhandelingen met de leverancier wordt de promotie voor Dash op p. 18 van onze folder geldig van donderdag 29.01 tot en met woensdag 04.02.2026 geschrapt. We verwijzen je door naar de andere merken of naar ons huismerk Delhaize. Gelieve ons voor dit ongemak te verontschuldigen.”

De jaargesprekken met Procter & Gamble verlopen niet zoals gewenst, laat Delhaize weten: “Er zijn limieten bereikt”, aldus woordvoerder Roel Dekelver in HLN. “En dus hebben we beslist om de voorziene promotieacties rond alle P&G-merken te schrappen. Met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.” De supermarkt wil naar eigen zeggen een duidelijk signaal uitsturen naar de producent. “Meer dan ooit draait het in de supermarktsector om koopkracht. Uiteraard willen wij de beste prijs voor onze klanten.” De retailer is voorlopig niet van plan om producten uit de rekken te weren. P&G geeft geen commentaar op de onderhandelingen.