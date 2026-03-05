Delhaize Jette heropend na zware brand

Twee maanden na een brandstichting die zware schade veroorzaakte, is Delhaize Arbre Ballon in Jette weer open. De 2000 m² grote winkel werd grondig schoongemaakt en gerenoveerd.

“Nieuwe start”

In de nacht van 23 op 24 december werd Delhaize Arbre Ballon in Jette getroffen door een brand, waarbij sprake was van kwaad opzet. Door de aanzienlijke schade moest de winkel gedurende twee maanden sluiten om alles schoon te maken en herstellingswerken te kunnen uitvoeren. Doordat die sluiting net tijdens de belangrijke eindejaarsperiode viel, waren er grote financiële gevolgen voor de twee uitbaters, maar nu staan ze opnieuw klaar om hun klanten te ontvangen.

“Het zijn moeilijke maanden geweest, maar deze heropening betekent een nieuwe start voor het team “, zegt uitbaatster Albana Gashi. “We bedanken onze klanten voor hun geduld en steun gedurende de voorbije periode. We kijken ernaar uit om hen opnieuw te verwelkomen in onze winkel “. Er werken zo’n 50 mensen bij Delhaize Arbre Ballon.