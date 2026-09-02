Eerste winst in zes jaar voor Jules Destrooper

Jules Destrooper boekt na enkele moeilijke jaren opnieuw winst. De koekjesproducent kreeg tien jaar geleden een nieuwe eigenaar, die voor een turnaround zorgde, en heeft sinds een jaar ook een nieuwe CEO.

Uit het rood

De holding boven het West-Vlaamse familiebedrijf sloot het voorbije boekjaar af met 1,9 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 5,5 miljoen euro een jaar eerder. Hubisco, de holding boven Jules Destrooper, schrijft daarmee voor het eerst in zes jaar opnieuw zwarte cijfers, zo bericht Made-In.

Volgens de familie Vandermarliere, die de koekjesproducent in 2015 overnam, komt de ommekeer er dankzij een combinatie van kostenbesparingen, extra commerciële inspanningen en een vernieuwd management. CEO Ives Depoortere zorgde ervoor dat de omzet in het afgelopen decennium met meer dan 50% steeg en verbeterde ook de winstgevendheid fors, maar gaf vorig jaar de fakkel door aan FMCG-veteraan Wim Petermans.