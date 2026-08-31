Waste Warriors viseert gewichtsnormen van supermarkten: “Tiende Vlaamse oogst onverkocht”

Strikte eisen rond gewicht en uiterlijk maken volgens Waste Warriors jaarlijks bijna 120 miljoen kilo Vlaamse groenten en fruit onverkoopbaar. De organisatie roept supermarktketens op hun normen te versoepelen en lanceert een petitie die minstens 10.000 handtekeningen moet opleveren.

Petitie voor supermarktketens

Supermarkten moeten consumenten meer keuze geven in het formaat en uitzicht van groenten en fruit. Dat vindt Waste Warriors, die maandag een open brief stuurde naar de grote Belgische supermarktketens. De organisatie wil af van vaste gewichtsnormen die volgens de antiverspillingsorganisatie een aanzienlijke hoeveelheid perfect eetbare producten uit de winkelrekken houden.

Zo moet een pompoen volgens de gehanteerde standaarden minstens 400 gram wegen, terwijl een zoete aardappel maximaal 800 gram mag wegen. Waste Warriors stelde daarnaast vast dat bij zeven van de tien onderzochte grote Belgische supermarktketens broccoli doorgaans exact 500 gram weegt. Grotere exemplaren krijgen daarom een knipbeurt, waardoor eetbare delen verloren gaan.

“Als wij met supermarkten en veilingen in gesprek gaan, horen we steeds hetzelfde argument: ‘de consument wil geen buitenmaten kopen’”, zegt oprichter Thomas Schiltz. Waste Warriors koppelt de oproep daarom aan een petitie: “We willen de supermarkten zwart op wit tonen dat minstens 10.000 mensen een kleine pompoen of een reuze zoete aardappel wél zouden kopen.”

Tot 40% verlies bij zoete aardappel

Waste Warriors verwijst naar onderzoek van de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij. Daaruit blijkt dat Vlaamse landbouwers door cosmetische kwaliteitseisen gemiddeld 10,2% afzetverlies rapporteren. Voor de belangrijkste onderzochte teelten gaat het volgens de organisatie samen om bijna 120 miljoen kilo groenten en fruit. Zoete aardappelen spannen in sommige seizoenen de kroon: dan haalt tot 40% de winkelrekken niet.

Extreem weer vergroot het probleem, stelt Schiltz. “De hittegolf van deze zomer zorgt ervoor dat groenten kleiner zijn. En de hagel van dit voorjaar veroorzaakte schilschade bij heel wat fruitsoorten. Eén vlekje kan al genoeg zijn om perfect eetbaar fruit af te keuren.” Volgens hem melden telers zich inmiddels met “miljoenen kilo’s perfecte groenten en fruit” waarvoor ze moeilijk afzet vinden.

Nederlandse zusterorganisatie No Waste Army voert momenteel campagne rond hetzelfde thema, maar dan met “de kromste supermarkt van Nederland”. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent een tijdelijke supermarkt op het station Utrecht Centraal met groenten en fruit die reguliere supermarkten vanwege hun uiterlijk afwijzen. De actie wil zo 100.000 kilo voedsel van de afvalberg redden.