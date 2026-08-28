[Filet Pur] Stoelendans in de duiventil

Terwijl de prei verpietert, de foodretail verkleutert en het Gele Gevaar blijkt geeft van lef, test Filet Pur of artificiële intelligentie de wekelijkse winkelcorvee wel degelijk naar ongekende hoogten tilt. En, wat denk je?

Hoongelach

Zijn we weer! Wat een zomer was het toch hé? Aardappelen verschrompelden op de velden, koeien gaven nog maar half zoveel melk, kippen vielen gewoon dood in hun stallen. Dat we ons met wanstaltig misvormde groenten zullen moeten tevreden stellen dit najaar, is nog het minste. Een benauwende bevinding: ons voedselsysteem is totaal niet klaar voor de klimaatverandering, terwijl het er tegelijk ook één van de belangrijkste aandrijvers van is. Ja, het is ingewikkeld, maar vooral ook urgent. Al doen nogal wat beleidsmakers consistent waar ze het best in zijn: de problemen voor zich uitschuiven.