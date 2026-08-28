België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Stefan Van Rompaey
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

[Analyse] Met charmeoffensief vechten Belgische supermarkten zich in de gunst van jonge gezinnen

icon
Food28 augustus, 2026
Colruyt Group

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar pakken Belgische supermarktketens zoals elk jaar uit met een opbod aan acties en promoties gericht op gezinnen met jonge kinderen: van prijsverlagingen en voordelige recepten tot spaaracties en goedkoper brood.

“Terug naar school”-acties

In de concurrentiestrijd tussen de supermarktketens in België kondigt zich opnieuw een hete herfst aan. Elk jaar betekent de “terug naar school”-periode ook de start van een opbod om de interessante doelgroep van gezinnen met jonge kinderen te charmeren. Niet alleen met prijsverlagingen of gratis-promoties, ook met wat meer creatieve aanbiedingen.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail