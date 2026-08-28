Lidl-moeder pompt nog eens 5,6 miljard euro in Duitse datacenters

Schwarz Gruppe, het moederbedrijf van Lidl en Kaufland, trekt tot 5,6 miljard euro uit voor een nieuw datacenter bij Rostock. Na een investering van 11 miljard euro in Lübbenau bouwt de retailgroep zo in hoog tempo een eigen Europese cloud- en AI-infrastructuur uit.

Tweede miljardenproject

De Duitse Schwarz Gruppe vergroot de ambities buiten de klassieke retail: het concern investeert tot 2033 maximaal 5,6 miljard euro in een nieuw datacenter in Dummerstorf, nabij de Noord-Duitse havenstad Rostock. Tegen 2033 krijgt het complex een vermogen van 240 megawatt, vergelijkbaar met het gemiddelde energieverbruik van ongeveer 600.000 huishoudens. Schwarz houdt bovendien ruimte vrij om de capaciteit tegen 2045 op te voeren tot 1 gigawatt.