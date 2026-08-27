Bol brengt checkoutdienst ook naar Belgische webshops

Bol rolt zijn betaaldienst bol.checkout nu ook uit in België. Klanten kunnen zo bij aangesloten webshops afrekenen via hun bestaande bol-account, zonder opnieuw adres- en betaalgegevens in te vullen. De dienst ging eerder dit jaar van start in Nederland.

Externe financiële diensten

Met bol.checkout stelt het e-commercebedrijf voor het eerst een deel van zijn eigen technologie open voor externe webshops. Klanten loggen tijdens het afrekenen in bij Bol, waarna hun persoonsgegevens automatisch verschijnen. Ook betaalmethoden zoals Bancontact, achteraf betalen en iDEAL/Wero zijn beschikbaar.

De uitbreiding naar België is een belangrijke volgende stap, zegt Joris Scheepens, Chief Advertising & New Business Officer. Voorlopig kunnen Belgische verkooppartners van Bol met een eigen webshop de dienst gebruiken, later wil Bol de checkoutoplossing naar meer webshops en e-commerceplatformen uitbreiden.

Bol wil zich ook breder ontwikkelen al financiële speler: onlangs richtte de warenhuisketen een aparte dochteronderneming op voor betaaloplossingen. De retailer onderzoekt nog meer nieuwe financiële diensten en lijkt daarmee een extra verdienmodel te ontwikkelen. “Bol wordt een speler op de betaalmarkt”, concludeerden we eerder al.