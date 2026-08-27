Hitte jaagt shoppers naar winkelcentra: dagrecords voor Westland Shopping

De hete zomer heeft Westland Shopping in Anderlecht geen windeieren gelegd. Het winkelcentrum trok in juni meer dan 650.000 bezoekers, 16,6% meer dan een jaar eerder en het hoogste maandcijfer van dit jaar tot nu toe. Ook in juli en augustus zorgden warme dagen voor opvallende bezoekerspieken.

42.000 bezoekers op één dag

In juni lagen de bezoekersaantallen gedurende negen opeenvolgende dagen sterk boven het gemiddelde van +7% dat Westland tijdens het eerste semester van 2026 noteerde. Op 23 en 27 juni liep de groei op tot ongeveer 30%. De hitte lijkt niet alleen meer bezoekers te lokken, maar hen ook langer in het winkelcentrum te houden. In juni duurde 43% van de bezoeken langer dan een uur. Dat is 3 procentpunt meer dan een jaar geleden.