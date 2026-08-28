Unilever zet Brits mosterdmerk Colman’s in de etalage

Unilever zoekt een koper voor Colman’s, een van de bekendste mosterdmerken van het Verenigd Koninkrijk. Met de verkoop wil het concern mogelijke bezwaren van mededingingsautoriteiten rond de fusieplannen met het Amerikaanse McCormick voor zijn.

Waakhond voor zijn

De deal tussen Unilever en McCormick is de rechtstreekse aanleiding: Unilever brengt zijn foodactiviteiten, met merken als Knorr en Hellmann’s, binnenkort onder in een fusiebedrijf met de Amerikaanse producent van sauzen en kruiden. McCormick bezit echter al French’s, een internationaal sterk mosterdmerk. Door ook Colman’s in dezelfde groep onder te brengen, zou de nieuwe combinatie volgens Unilever mogelijk op bezwaren van toezichthouders kunnen stuiten.