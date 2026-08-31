Pieter Pot brengt app en losse groenten en fruit terug

Na de fusie met Andy, gaat Pieter Pot weer steviger op eigen benen staan: de verpakkingsvrije online supermarkt lanceert op 1 september een volledig vernieuwde app en neemt tegelijk weer losse groenten en fruit op in het assortiment.

“Fusie werpt vruchten af”

Pieter Pot heeft de voorbije maanden achter de schermen gewerkt aan een nieuwe app. Die gaat op dinsdag 1 september om 9 uur live, kondigt het bedrijf aan op Instagram. De herlancering krijgt meteen een commerciële duw in de rug: klanten krijgen onder meer gratis pindakaas, havermout en bananen. De eerste vijftig bestellers ontvangen bovendien hun volledige bestelbedrag terug.

Ook inhoudelijk breidt Pieter Pot opnieuw uit: losse groenten en fruit keren terug naar de webshop. De retailer verbreedt het assortiment zo weer richting een volwaardiger boodschappenmandje, nadat eerdere financiële problemen voor afslankingen zorgden.

“De fusie van Pieter Pot met Andy werpt zijn vruchten af”, schrijft het bedrijf. “We groeien en bouwen samen verder aan onze ambitie om verpakkingsvrije boodschappen in heel West-Europa de norm te maken.” Die groei vertaalt zich al in nieuwe aanwervingen: Pieter Pot zoekt onder meer een supplychainspecialist, die zich moet bezighouden met vraag- en aanbodplanning, productie en logistiek.