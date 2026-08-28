Besparingen drukken marktaandeel Aldi Süd

Een rigoureus besparingsbeleid bij discounter Aldi Süd leidt tot dalende marktaandelen in de meeste landen waar het bedrijf actief is. Volgens critici verliest de retailer de klant uit het oog.

Rommelige filialen

Een sterk op efficiëntie afgestemd beleid, waarbij Aldi Süd de afgelopen jaren het assortiment heeft uitgedund, merkartikelen gesaneerd en de processen gestroomlijnd, leidt tot marktaandeelverlies in de meeste van zijn elf nationale dochterondernemingen, meldt het Duitse vakblad Lebensmittel Zeitung. Onder andere in Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland en op de Duitse thuismarkt verliest Aldi Süd terrein, terwijl rivaal Lidl er aan de winnende hand is.

De besparingen verbeteren wel het rendement, maar de daling van het marktaandeel had de retailer niet verwacht, zeggen insiders aan het blad. Eén van de pijnpunten lijkt te zijn, dat de discounter ook de verkoopafdeling heeft ingekrompen. Uit binnen- en buitenland komen steeds meer berichten dat filialen er rommelig bij liggen. “Ik heb de indruk dat er binnen het management niemand meer is die opkomt voor de klant”, aldus een voormalig topmanager tegenover het blad.