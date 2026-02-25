Eigenaar koffie ROM neemt Nederlandse concurrent over

House of Coffee, de Belgische koffiespecialist achter ROM en Succes Koffie, neemt zijn Nederlandse concurrent Café Salento over en verwelkomt tegelijkertijd een nieuwe strategische investeerder. Samen willen ze beter kunnen concurreren in de B2B-markt.

Van ambacht naar expansie

House of Coffee, opgericht tien jaar geleden, bundelt twee historische koffiemerken: ROM vindt zijn oorsprong in 1967, terwijl Succes Koffie al sinds 1888 koffiebonen brandt. Het bedrijf richt zich op totaaloplossingen voor bedrijven, horeca en retail: van koffiemachines en -bonen tot onderhoud en accessoires.

Met de overname van Café Salento, een sterke speler in Nederland met focus op overheids- en zorginstellingen, breidt House of Coffee zijn bereik aanzienlijk uit. De integratie van Café Salento betekent een totaal van meer dan 4.000 geplaatste koffietoestellen in de Benelux en een omzet van 22 miljoen euro in 2025, meldt De Tijd. Het personeelsbestand groeit naar zo’n 80 medewerkers.

Ook de instap van Down2Earth, een investeringsmaatschappij uit Antwerpen met een trackrecord in groeibedrijven, markeert een nieuw hoofdstuk. Alle bestaande aandeelhouders blijven aan boord. Samen willen ze via een buy-and-buildstrategie een internationale koffiegroep uitbouwen, met België en Nederland als thuisbasis. De dubbele deal moet de financiële slagkracht en expertise opleveren om te concurreren met grotere, beursgenoteerde spelers zoals Miko en Fountain.