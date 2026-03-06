Europees veggieburger-compromis treft ook hybride vleesproducten

Fabrikanten van vleesvervangers mogen geen dierennamen gebruiken, wel omschrijvingen als burger, worst of nuggets. Opmerkelijk is dat ook hybride vleesproducten mogelijk door het Europese compromis getroffen worden.

Landbouwlobby haalt slag deels thuis

Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten gisteren een compromis over het gebruik van vleesnamen voor plantaardige producten. 31 benamingen, waaronder kip, rund, steak, bacon, lever, poot of vleugel, mogen niet meer gebruikt worden. Omschrijvingen als burger, nugget, gehakt, ham en worst zullen nog wel mogen. De landbouwlobby pleitte al langer voor een verregaand verbod, officieel om verwarring bij consumenten te vermijden, in werkelijkheid vooral om de vleesindustrie te beschermen.

Maar het compromis houdt ook een striktere definitie in van wat vleesproducten zijn. Met als gevolg dat zowel kweekvlees (nog niet in Europa op de markt) als de nu sterk groeiende categorie van “hybride” vleesproducten – dus vleeswaren waaraan een deel plantaardige eiwitten zijn toegevoegd met het oog op duurzaamheid en gezondheid – ook geen vleesbenamingen meer zouden mogen gebruiken. Nochtans zetten producenten en supermarkten de voorbije tijd sterk in op deze hybride producten, omdat ze de consument op een laagdrempelige wijze laten kennismaken met een duurzamer en gezonder alternatief, met een lager vetgehalte, meer vezels, een lagere CO₂-uitstoot en minder water- en landverbruik.

“Big misteak”

Stemmen uit de plantaardige sector noemen het bereikte compromis beschamend. De verwarring bij consumenten wordt enkel groter, bovendien wordt de sector op kosten gejaagd. “Het voorstel zou ook gevolgen kunnen hebben voor hybride vleesproducten en zelfs voor producten die alleen maar smaakbeschrijvingen gebruiken zoals “spek”, “kip” of “rundvlees”. Wij, als De Vegetarische Slager, kunnen dit niet geloven”, zegt CEO Rutger Rozendaal op LinkedIn. “Een BIG misteak – voor ons, voor dieren en voor de planeet. En laten we de consument niet vergeten, die niet in de war raakt door plantaardige productnamen en absoluut niets aan deze wetgeving heeft.”

De regeling is overigens nog niet definitief: een technische uitwerking volgt nog, net als een plenaire stemming in het Europees Parlement.