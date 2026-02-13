[Filet Pur] De laconieke leider

Verliesaversie duwt multinationals in het defensief terwijl shoppers zich afkeren van dure merken – en van alcohol. Geen hartjes of rozen in deze Filet Pur, die wél de meest onderschatte humorist van de Europese foodretail in de kijker plaatst.

Relatietherapie

Hebt u dat ook? De vele Valentijn-inhakers vanochtend in mijn mailbox en op mijn socials bezorgden me een onbestemd gevoel van misselijkheid en een lichte hoofdpijn. Sommige marketeers doen nu eenmaal een beetje té gretig hun best om dat commerciële liefdesfeestje te kapen, maar nu kan ik zelf niet anders: love is in the air! Kraft en Heinz zouden hun mislukte verstandshuwelijk dan tóch nog een kans willen geven. Sterk werk van die therapeut, denk ik dan.