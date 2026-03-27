[Filet Pur] In limbo

Als een foodretailer in tongen begint te spreken, beland je voor je het weet in het voorgeborchte van de hel. Filet Pur kijkt koffiedik, maakt zich op voor ongekende prijspieken en ontmoet de influencer van het jaar.

Poststructurele poëzie

Het waren weer eens “bronnen” die de redactie van een zalmroze zakenkrant influisterden dat de doodgraver van The Body Shop de Belgische activiteiten van Carrefour ging overnemen. Samen met het lokale management nog wel. Sommigen beschouwden dat gerucht als eerder geruststellend – de retailer zou niet in stukken en brokken worden verkocht – maar wij weten wat investeringsfondsen doen: bedrijven kopen, saneren en vervolgens met grove winsten weer doorverkopen. In het beste geval, want met die duurzame cosmeticaketen mislukte dat plannetje dus faliekant.