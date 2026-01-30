[Filet Pur] Uit de doos

Een boycot zonder lege rekken, een prijsclaim zonder vergelijkingsbasis, een oorlog zonder slachtoffers en een toekomstbeeld uit het verleden: er werd fameus buiten de doos gedacht afgelopen week, ziet Filet Pur.

Vette streep

Ik begon al een beetje ongerust te worden. Wekelijkse controlerondes bij de grootste supermarktketens bleken vergeefs: nergens verdachte lege rekken te bespeuren. Jammer. Geen kaartjes met excuses in de schappen. Oei? Tot deze week, dan. Eindelijk! Een conflictverslaggever wil nu eenmaal graag over zijn favoriete onderwerp schrijven, dat moet u begrijpen. Mijn dank dan ook aan de inkopers bij Delhaize voor hun bijdrage aan de arbeidsvreugde.