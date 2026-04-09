Ga net zoals Carrefour, Spadel en Okay op foodsafari naar Nederland

Retailprofessionals die voorop willen blijven, kijken op dinsdag 19 mei best over de grens. RetailDetail gaat er dan weer op uit met The Buzz, een eendaagse supermarkttour in Nederland, die inzicht, inspiratie en concrete praktijkvoorbeelden samenbrengt.

Shot reality check

De formule is ondertussen beproefd – en gesmaakt: eerder stapten onder meer Spadel, Delhaize, Okay, Zelfbouwmarkt, Carrefour, AVA en Meat and More al mee aan boord. De aantrekkingskracht zit in de combinatie van veldbezoek en duiding: deelnemers zien niet alleen wat er in de markt gebeurt, maar begrijpen ook waarom.

Waarom deelnemers meegaan? Het is een intensieve dag die niet te repliceren valt via rapporten of conferenties. De meerwaarde zit in de combinatie van observatie, analyse en dialoog. Wie wil begrijpen waar de supermarktsector naartoe evolueert, krijgt hier een geconcentreerde reality check. Zelfs tijdens de verplaatsingen krijgen deelnemers inhoudelijke keynotes van ervaren retail-experts.

De tour staat immers onder leiding van twee zwaargewichten uit de sector. Erik Hemmes brengt praktijkervaring in retail, verkoop en marketing en koppelt die aan diepgaand inzicht in formules en assortimenten. Jorg Snoeck, oprichter van RetailDetail, voegt daar een internationale blik en strategische visie aan toe.

Van retailmedia tot nichevoeding

De tour brengt deelnemers langs een zorgvuldig samengesteld parcours van toonaangevende supermarktformules. Op het programma staan onder meer Plus, Albert Heijn, Dirk, Nettorama, Sahan Supermarkten, EkoPlaza, Hoogvliet, Vomar en de Jumbo Foodmarkt.

Elke stop illustreert een andere strategische keuze. Albert Heijn toont bijvoorbeeld hoe personalisatie en data samengaan, terwijl discounters en prijsvechters zoals Dirk en Nettorama operationele efficiëntie en scherpe positionering benadrukken. EkoPlaza laat zien hoe biologische nicheconcepten standhouden in een competitieve markt, terwijl Jumbo Foodmarkt inzet op beleving en foodservice-integratie.

Ook multichannelstrategieën, digitalisering en retailmedia versnellen de transformatie van de sector. Supermarkten evolueren van pure verkooppunten naar datagedreven platformen waarin fysieke winkels, e-commerce en advertentie-inkomsten samenkomen. Nederland is de plek bij uitstek om die evolutie aan het werk te zien.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt! De organisatie kiest bewust voor een beperkt aantal deelnemers. Dat verhoogt de interactie en maakt diepgaande gesprekken mogelijk, zowel met de sprekers als met collega-retailers.