Heropleving voor Just Eat Takeaway onder nieuwe eigenaar

Prosus, het moederbedrijf van iFood en Just Eat Takeaway, sluit boekjaar 2026 af met stevige groei en hogere winstgevendheid. De investeerder in maaltijdbezorgers wil in het nieuwe boekjaar vooral versnellen met AI, integratie en Just Eat Takeaway als Europese leider.

Just Eat Takeaway moet weer groeien

Prosus noemt boekjaar 2026 een jaar van “uitvoering, innovatie en discipline”. De groep zag de omzet van de “ecosystemen” – lees: maaltijdbezorgers – stijgen naar 9,7 miljard dollar, terwijl de aangepaste ebitda uitkwam op 1,3 miljard dollar. De cijfers onderstrepen volgens Prosus dat de groep evolueert van een verzameling internetbedrijven naar “een geïntegreerd, AI-gedreven ecosysteem rond bezorging, finance en ervaringen”.