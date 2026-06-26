Lunch Garden denkt na winstjaar weer aan expansie

Anderhalf jaar na de doorstart wil Lunch Garden opnieuw groeien. De Belgische restaurantketen sluit 2025 af met winst, rolt zijn vernieuwde brasserieformule verder uit en werkt aan een stadsconcept.

“Kerngezonde balans”

Lunch Garden, dat begin 2025 een doorstart maakte na een faillissement, presenteert vandaag positieve cijfers en kijkt zelfs weer naar expansie. De keten realiseerde in 2025 een bruto-omzet van 91,4 miljoen euro, inclusief btw en franchisezaken. De EBITDA kwam uit op 3,3 miljoen euro. Dat resultaat omvat nog wel 2,2 miljoen euro aan uitzonderlijke kosten na het faillissement en de doorstart, dus onder de streep bleef een nettowinst van zo’n 278.000 euro over.