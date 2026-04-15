[In Beeld] Aldi Süd kiest voor wereldwijd uniform winkelconcept

Gestart in de VS

Om meer consistentie te brengen in zijn vastgoedportfolio op internationaal niveau, opteert Aldi Süd voortaan voor één uniek, wereldwijd winkelconcept, dat modulair aanpasbaar is voor verschillende winkelformules en gebouwtypes in elk van de vijf regio’s waar de retailer actief is: de VS, Australië, Duitsland, Oostenrijk, en het Verenigd Koninkrijk & Ierland. Tests gingen al in september 2025 van start in Aventura, Florida, en worden in 2026 in de VS voortgezet. Vanaf het tweede kwartaal van 2026 zullen de lokale teams van Aldi in de overige regio’s het concept verder verfijnen.