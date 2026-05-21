[In Beeld] Foodmaker opent nieuw caféconcept naast hoofdzetel in Westerlo

Foodmaker opent een nieuw Foodmaker Café geopend in Westerlo, vlak naast het hoofdkwartier van de maaltijdproducent. Met het nieuwe café breidt het Belgische voedingsbedrijf zijn horecaconcept verder uit buiten de grootsteden en zet het sterker in op communityvorming rond gezondheid, voeding en beweging.

Buffet voor de buurt

Het concept bouwt voort op het Foodmaker Café in Brussel, dat volgens het bedrijf succesvol draait. In Westerlo combineert Foodmaker een lunchlocatie met een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bedrijven uit de regio. Het café opent voorlopig van maandag tot vrijdag tussen 8 en 15 uur.

Centraal staat het zogenoemde “Farm Buffet”, waarbij klanten tegen een vaste prijs kunnen kiezen uit warme en koude gerechten. Daarnaast serveert het café ontbijtgerechten, wraps, burrito’s, broodjes, sappen en gebak uit de eigen bakkerij. Ook bier van het vat maakt deel uit van het aanbod.

Foodmaker benadrukt opnieuw zijn focus op gezonde voeding zonder kunstmatige toevoegingen, geraffineerde suikers of ultrabewerkte producten. Alle gerechten dragen volgens het bedrijf een Nutri-Score A of B. Een deel van de ingrediënten komt van de eigen biovelden in Laakdal en Assent.

De volledige Foodmaker-wereld samen

CEO Lieven Vanlommel noemt het nieuwe café een logische uitbreiding van het ecosysteem dat Foodmaker de voorbije jaren heeft uitgebouwd. “Met het Foodmaker Café in Westerlo brengen we onze volledige Foodmaker-wereld samen: van keukens en bakkerij tot ons nieuwe hoofdkantoor en café. Tegelijk willen we bedrijven in de buurt een toegankelijke en gezonde lunchplek aanbieden”, zegt hij.

Het café moet meer worden dan een klassieke lunchzaak. Foodmaker plant er afterworks met dj’s, social runs en sportsessies. Met die aanpak probeert het bedrijf zijn merk sterker te verankeren als lifestyleconcept rond gezondheid en gemak.