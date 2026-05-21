Just Eat Takeaway.com lanceert bestellen via WhatsApp in Nederland en Spanje

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com introduceert als eerste in Europa een WhatsApp-besteloptie dankzij een samenwerking met Meta. De pilot wordt de komende maanden uitgerold in Spanje en Nederland.

“We zijn in de eerste plaats een technologiebedrijf”

Just Eat Takeaway.com is naar eigen zeggen de eerste aanbieder in Europa die een geïntegreerde bestelervaring biedt via WhatsApp. Het volledige zoek- en selectieproces vindt plaats in de WhatsApp-chat, waarbij de Just Eat Takeaway.com-app alleen wordt gebruikt voor de laatste, beveiligde betalingsstap. In tegenstelling tot eerdere WhatsApp-chatopties die alleen als ondersteuningskanalen dienden, maakt deze op maat gemaakte oplossing dus een complete ‘chat-to-basket’-ervaring mogelijk.