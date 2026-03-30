[In Beeld] Ondernemersfamilie Debaene opent nieuwe Alvo-supermarkt in Knesselare

Op woensdag 25 maart opende een gloednieuwe Alvo-supermarkt de deuren in Knesselare. Het is al de derde winkel voor de familie Debaene, die jaren ervaring heeft in de sector met succesvolle supermarkten in Beernem en Oostnieuwkerke.

Focus op vers

De nieuwe supermarkt opende op de locatie waar voordien Alvo Gyselbrecht was gevestigd, de winkeloppervlakte werd uitgebreid naar 1200 m². Met de opening wil de familie Debaene inzetten op een sterke lokale verankering en een kwaliteitsvol aanbod, met bijzondere aandacht voor versheid en ambacht. Klanten kunnen in de nieuwe Alvo terecht voor een uitgebreid assortiment, met als blikvangers de bakkerijafdeling, “Onze Keuken” voor charcuterie en huisbereide maaltijden, en een verfijnde selectie kazen en patisserie.

“Wij willen een winkel zijn waar klanten niet alleen hun dagelijkse boodschappen doen, maar ook kunnen genieten van kwaliteitsproducten en persoonlijke service,” aldus de familie Debaene, waar intussen de derde generatie mee in het bedrijf is gestapt. “Onze focus ligt sterk op vers en huisbereid, met producten die met zorg worden geselecteerd.”

Met 55 supermarkten verspreid over België en Luxemburg combineert Alvo, een coöperatieve vennootschap van zelfstandige ondernemers die samenwerkt met Colruyt Group, de kracht van een sterke organisatie met het persoonlijke karakter van lokale zelfstandigen.