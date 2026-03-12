Intermarché groeit sterker dan zijn rivalen

Groupement Mousquetaires, de Franse groep achter supermarktketens Intermarché en Netto, realiseerde in 2025 een sterke omzetgroei in voeding, vooral dankzij overnames. In België groeide de retailer met meer dan 6%.

Goede internationale prestaties

De omzet van de groep steeg vorig jaar met 4,2% naar 48,66 miljard euro. Daarmee doet de retailer op zijn thuismarkt beter dan zijn grote rivalen E.Leclerc en Carrefour. De supermarktketens Intermarché en Netto blijven de motoren van de groei bij de Musketiers, met een omzet van 34,35 miljard euro en een groei van 5,4%. Op de Franse markt is de groei weliswaar in hoofdzaak toe te schrijven aan de overname van 248 winkels van de groep Casino, samen goed voor een omzet van zowat 2,5 miljard euro.