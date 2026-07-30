[Interview] Hoe het Fairtrade-label de klimaatweerbaarheid versterkt

In een context van klimaatverandering, artificiële intelligentie en strengere Europese wetgeving profileert Fairtrade zich als een volwaardige waardeketenpartner voor retailers en fabrikanten. Discounters nemen het voortouw.

Transparantie en traceerbaarheid

Terwijl Europa in brand staat, zet de klimaatverandering ook de bevoorrading vanuit het globale zuiden onder druk. In die turbulente context is duurzaamheid geen nice to have maar een kwestie van weerbaarheid, zeggen gloednieuwe voorzitter Dirk Le Roy en CEO Philippe Weiler van Fairtrade Belgium in gesprek met RetailDetail.