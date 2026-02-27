Iglo-moeder rekent op pijnlijk overgangsjaar

Diepvriesproducent Nomad Foods, eigenaar van merken als Birds Eye en Iglo, zet zich schrap voor een jaar van verdere krimp. Na dalende omzet- en winstcijfers over 2025 voorziet de onderneming ook in 2026 lagere resultaten. Nieuwe CEO Dominic Brisby noemt het een “transitiejaar”.

Omzet en winst onder druk

De organische omzet daalde in 2025 met 1,9% tot 3 miljard euro. De volumedaling bedroeg 1,4%, terwijl er een negatief prijseffect was van 0,5%. De gerapporteerde omzet liep in totaal met 2,2% terug. De aangepaste EBITDA zakte met 7,5% naar 523 miljoen euro. Onder de streep kelderde de nettowinst met 39,8% tot 137 miljoen euro.