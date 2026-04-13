Le Pain Quotidien wil verdubbelen tegen 2030

Ongeveer dertig winkelopeningen staan dit jaar op de planning voor Le Pain Quotidien. De Belgische bakkerij- en restaurantketen wil verdubbelen tegen 2030 en focust daarbij vooral op travel retail locaties, via franchisepartners.

Nieuwe franchisenemer in VK

In 2025 realiseerde Le Pain Quotidien een omzet van 270 miljoen euro, licht beter dan de 259 miljoen euro een jaar eerder. De brutobedrijfswinst ging van 8,6 naar 9 miljoen euro. Tegen 2030 hoopt de keten zowel in omzet als in aantal winkels te kunnen verdubbelen, zegt CEO Annick Van Overstraeten in een interview met zakenkrant De Tijd.