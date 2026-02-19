Lidl garandeert cacaoboeren eerlijker prijzen

In vijf Europese landen gaat Lidl zijn volledige vaste assortiment chocoladerepen onder huismerk omzetten naar een nieuw Leefbaar Inkomen‑programma van Fairtrade. De extra kosten neemt de supermarkt voor eigen rekening.

Vaste toeslag

Vanaf maart 2026 starten Lidl en Fairtrade deze samenwerking in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk voor de chocoladerepen van de huismerken Fin Carré, J.D. Gross en Vemondo. De discounter engageert zich voor minstens vijf jaar, ongeacht schommelingen op de markt. De extra kosten neemt de supermarktketen volledig voor eigen rekening, zonder ze door te berekenen aan klanten.

Het nieuwe programma bouwt voort op de bestaande Fairtrade‑standaarden en gaat bewust een stap verder: naast de Fairtrade minimumprijs, de premie en de Living Income Reference Price (LIRP) betaalt Lidl een extra vaste toeslag per ton cacao, de zogeheten Booster. Deze middelen helpen cacaoboeren hun productiviteit te vergroten en hun inkomen te verbreden. De impact van het programma wordt gemonitord via nulmetingen die door Fairtrade worden uitgevoerd.

Eerlijker inkomen

Na een overgangsperiode vanaf maart, geldt de Booster vanaf augustus 2026 voor het volledige standaardassortiment chocoladerepen onder eigen merken. De vernieuwde verpakkingen worden begin 2027 verwacht. “Wie een chocoladereep koopt, draagt automatisch bij aan een eerlijker inkomen voor cacaoboeren”, aldus Lidl.

De retailer zet zich al meer dan tien jaar in voor betere omstandigheden in de cacaoketen. In 2014 was Lidl een van de eerste partners in het Fairtrade grondstoffenprogramma voor cacao. Met de introductie van het huismerk Way To Go, in samenwerking met Fairtrade, zette Lidl in 2020 in op een leefbaar inkomen voor boeren. Sinds de start van het project hebben meer dan 2.200 cacaoboeren in Ghana geprofiteerd van een extra premie en investeringen in landbouwprojecten dankzij Way To Go chocolade. Alle eigenmerk chocoladerepen zijn al sinds eind 2022 Fairtrade gecertificeerd.