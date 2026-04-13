Lidl-moeder breidt uit in telecom met 1Global

De Duitse Schwarz-groep, het moederbedrijf van Lidl en Kaufland, gaat voor strategische diversificatie. De supermarktgroep neemt een belang in 1Global, om telecomtak Lidl Connect verder uit te bouwen.

Versterking voor Lidl Connect

Volgens Handelsblatt neemt Schwarz voor circa 80 miljoen dollar (ongeveer 68 miljoen euro) een belang van 10% in telecombedrijf 1Global. Tot op heden is Lidl Connect afhankelijk van het netwerk van Vodafone, maar via de samenwerking met 1Global wil Schwarz meer strategische flexibiliteit creëren. Lidl Connect verkoopt mobiele abonnementen en simkaarten en heeft zo’n twee miljoen klanten in Duitsland.