McCormick biedt op voedingstak Unilever

Unilever heeft vanochtend bevestigd dat het een bod van specerijenproducent McCormick & Company heeft ontvangen op zijn voedingsmiddelendivisie. Of het tot een deal komt, blijft onzeker.

Geen garanties

De multinational reageert met het persbericht op een artikel waarin The Wall Street Journal stelt dat een deal tussen beide bedrijven al binnen enkele weken rond zou kunnen zijn. Volgens Unilever is er geen garantie dat er een overeenkomst zal worden bereikt. Ook McCormick bevestigt de overnamegesprekken, maar zegt eveneens dat er geen zekerheid is over een transactie.

McCormick is producent van sauzen en specerijen onder merken als Ducros, Cholula, El Guapo, Club House, French’s Mustard en Frank’s RedHot. Het bedrijf draait een omzet van ongeveer 7 miljard dollar (6,05 miljard euro) in 150 landen. 61% van de omzet komt uit de consumentenmarkt, 39% van smaakoplossingen voor foodservice en industrie.

De voedingsdivisie van Unilever is goed voor een omzet van meer dan 13 miljard euro, met bekende merken als Knorr en Hellmann’s. Het bedrijf bracht zijn ijsdivisie naar de beurs als The Magnum Ice Cream Company en stootte de voorbije jaren al verschillende niet-kernactiviteiten in voeding af, waaronder de theedivisie, de margarines en merken als De Vegetarische Slager, Conimex en Unox.

Unilever profileert zich steeds nadrukkelijker als een groep die zich richt op schoonheid, persoonlijke verzorging en welzijn. Het concern is daarom al een tijdje op zoek naar een oplossing voor zijn voedingsdivisie, zoals een verkoop of een afsplitsing. Eerdere gesprekken met Kraft Heinz over een fusie zijn op niets uitgedraaid. Nu blijkt de multinational dus alweer een andere piste te onderzoeken.