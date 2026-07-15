Meer kant-en-klaar in vernieuwde Jumbo Foodmarkt Utrecht







Ralph Bertrand & Ivo van Boekel (Jumbo)

De volledig vernieuwde Jumbo Foodmarkt in Utrecht toont een overzichtelijker winkelindeling, een nog ruimer aanbod kant-en-klare maaltijden, een uitgebreide afdeling sportvoeding en meer zelfscankassa’s.

Ter plekke bereid

De Jumbo Foodmarkt in Utrecht Leidsche Rijn, die in 2018 werd geopend, kreeg een grote make-over. Woensdagochtend heropende de 4000 m² grote winkel de deuren. Een nieuwe, overzichtelijke winkelindeling met bredere gangpaden vergroot het winkelcomfort voor de klanten. Zelfbediening krijgt extra focus, wellicht ook om de arbeidskosten onder controle te houden.

De vraag naar snelle, verse maaltijden blijft groeien, zegt Jumbo. De Foodmarktformule blijft onderscheidend door het brede aanbod dat ter plekke vers wordt bereid in eigen keuken. Klanten vinden een nog uitgebreider aanbod aan sushi, pizza en pinsa, maaltijd- en pastasalades, wraps, belegde broodjes, bao buns, bowls, desserts en borrelplanken. De keukens zijn verplaatst naar de buitenrand van de winkel, wat zorgt voor een duidelijke structuur en betere doorstroming.

Maaltijddeals

Ook het Foodcafé is vernieuwd. Voor betaalbaar gemak zijn er de mealdeals: een maaltijd naar keuze met soep, een salade of een toetje voor 7,99 euro. Er zijn ook extra afrekenpunten toegevoegd voor warme dranken en het aantal zitplaatsen is uitgebreid om drukke momenten beter op te vangen. Opmerkelijk is verder een uitgebreide afdeling sportvoeding en – zoals steeds bij Jumbo – heel wat lokaal assortiment. De check-outzone werd efficiënter ingericht met meer zelfscankassa’s, maar klanten kunnen voor een praatje nog steeds terecht bij de Kletskassa.

“Door de winkel overzichtelijker te maken, komt er meer ruimte voor een assortiment dat beter past bij wat klanten zoeken”, zegt Ralph Bertrand, CMO van Jumbo. “Deze supermarkt in Leidsche Rijn, Utrecht, is de tweede Foodmarkt na Echt die volgens deze opzet is ingericht. Dit model kunnen we toepassen op winkels die in aanmerking komen voor het Foodmarkt-concept.” Jumbo heeft dertien Foodmarkten, waarvan twaalf in Nederland en één in België.