Als eerste supermarkt in België deelt Carrefour zijn voortgang in de eiwitshift

Naar eigen zeggen als eerste retailer in België meet en deelt Carrefour transparant zijn zogenaamde “protein split”, of de verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Het doel van 60% plantaardig in 2030 is nog veraf.

Nauwkeurige methode

Carrefour maakt als eerste Belgische supermarktketen gebruik van de “Protein Tracker” van ProVeg International, een nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare methodologie om de verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitten in kaart te brengen. Dat doet de retailer in samenwerking met ProVeg Nederland.

In Nederland meten alle grote supermarkten hun plantaardige voortgang al met deze methode. Om de eiwitshift goed in kaart te brengen, is het immers belangrijk dat voedselaanbieders allemaal op dezelfde manier meten en dat alle items die over de toonbank gaan, worden meegenomen in de eiwitanalyse

42,2% plantaardig

Het huidige resultaat voor Carrefour België: 42,2% plantaardige eiwitten tegenover 57,8% dierlijke eiwitten, meldt de retailer op LinkedIn. Daarmee loopt de supermarktketen iets achterop vergeleken met het gemiddelde in Vlaanderen, dat volgens de laatste cijfers van de Green Deal Eiwitshift 2.0 in 2024 zo’n 42.6% plantaardig bedroeg tegenover 57,4% dierlijk.

Het is de bedoeling dat Vlamingen tegen 2030 zo’n 60% van de eiwitten uit plantaardige voeding halen, maar dat lijkt wel erg ambitieus. Ook de Protewin eiwitstrategie van Wallonië zet in op meer plantaardig, zonder daar evenwel een concreet cijfer op te plakken.