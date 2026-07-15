Einde dreigt voor Ben & Jerry’s Foundation

De Ben & Jerry’s Foundation ziet zich genoodzaakt haar activiteiten stop te zetten, aangezien Magnum de financiering heeft stopgezet en de organisatie uit hun kantoren heeft gezet. De stichting hoopt op een gunstige uitspraak in een rechtszaak tegen de beursgenoteerde ijsgigant.

Aanslepend conflict

In april vorig jaar besloot The Magnum Ice Cream Company de financiering stop te zetten van de liefdadigheidsinstelling van ijsjesmerk Ben & Jerry’s, nadat een audit misstanden bij de organisatie aan het licht zou hebben gebracht. De stichting diende haar kantoren te verlaten tegen 15 juli van dit jaar.

In de praktijk betekent dit dat de Ben & Jerry’s Foundation haar werking eind dit jaar zal moeten stopzetten bij gebrek aan middelen, zegt de stichting in een persbericht. Weliswaar heeft de stichting nog een rechtszaak lopen tegen The Magnum Ice Cream Company. Een gunstige uitspraak zou de beslissingen van Magnum nog kunnen terugdraaien.

Het is de zoveelste aflevering in het aanslepende conflict tussen het activistische ijsjesmerk en zijn beursgenoteerde eigenaar. Medeoprichter Ben Cohen is de afgelopen jaren vergeefs blijven pleiten voor een “bevrijding” van zijn merk omdat Magnum de oorspronkelijke sociale missie van het bedrijf heeft losgelaten. “Dat Magnum Corporation nu de Ben & Jerry’s Foundation opheft, is een ernstig verraad aan alles waarvoor deze stichting ooit is opgericht. En ik zal er alles aan doen om me tegen dit machtsmisbruik te verzetten en Magnum te helpen het licht te zien”, zegt hij.

De Ben & Jerry’s Foundation werd in 1985 opgericht toen Ben & Jerry’s naar de beurs ging. Het bedrijf zegde toen toe om jaarlijks 7,5% van de winst vóór belastingen aan filantropische doelen te schenken.