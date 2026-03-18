Nieuwe eigenaars Les Tartes de Françoise willen groter stuk taart

De Belgische patisserieketen Les Tartes de Françoise breidt in de komende drie jaar met een derde uit. Dat is althans de ambitie van de familie Philippson, die een controlerend belang nemen in de taartenformule.

Exit directie

De familie Philippson, historisch verbonden aan Bank Degroof, gaat van tien jaar lang als louter investeerder naar het hoofdaandeelhouderschap bij Les Tartes de Françoise. Ook het management maakt schoon schip: Humbert della Faille, voormalig Bain-consultant, komt aan boord als CEO en aandeelhouder.