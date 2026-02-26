Tesco schrapt nog eens 180 banen op het hoofdkantoor

Tesco schrapt 180 functies op het hoofdkantoor om zich aan te passen aan veranderende winkelpatronen. Tegelijkertijd creëert de supermarktgroep 250 nieuwe functies binnen bestaande teams.

“Veranderende behoeften”

“Vooruitkijkend en anticiperend op de veranderende behoeften van klanten, moeten we ervoor zorgen dat we over de juiste structuur en capaciteiten blijven beschikken“, citeert de BBC Tesco-CEO Ken Murphy. “Om dit te bereiken in een zeer competitieve markt, moeten we efficiënt en flexibel zijn in de manier waarop we ons bedrijf runnen.”