Twee nieuwe winkels op de planning voor Wittamer

De nieuwe CEO van de prestigieuze Belgische chocolatier Wittamer wil dit jaar twee nieuwe winkels openen in België, samenwerkingen aangaan met andere retailers en de internationale expansie opdrijven.

Nieuw atelier

Na drie jaar van dalende omzetten en rode cijfers moet banketbakker Wittamer weer aanknopen met groei, zegt Laurent Baert, de voormalige mediadirecteur van Carrefour België die sinds begin dit jaar aan het hoofd staat van de bekende Brusselse chocolatier. Dit jaar hoopt het bedrijf twee nieuwe winkels te openen: één in de Tongerenstraat in Etterbeek (Brussel) en één in Waterloo. Die verkooppunten komen bovenop de bestaande Brusselse vestigingen aan de Grote Zavel, in Fort Jaco en in de Edith Cavellstraat – die laatste heropende zopas na een verbouwing.

Elk van deze winkels zou tussen 900.000 en 1,1 miljoen omzet moeten genereren, zegt de topman aan de krant La Libre. Ook wil Wittamer zijn producten verkopen in andere delicatessenwinkels. Dat extra geld kan het bedrijf goed gebruiken: Wittamer maakte 338.000 euro verlies in 2023, 700.000 in 2024 en 266.000 vorig jaar, bij een Belgische omzet die met 17 % daalde tot 4,2 miljoen euro.

Om de groeiambities waar te maken, zal Wittamer 1,5 miljoen euro investeren in een nieuw atelier van 1500 à 1800 m², dat in de loop van 2027 moet openen in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier. Tot slot staat ook internationale expansie op de agenda van de nieuwe CEO. In Japan heeft het merk een master-franchiseovereenkomst met een lokale partner die er 23 winkels uitbaat en meer dan 40 miljoen euro omzet draait. Daarnaast kijkt Baert naar de Golfstaten en Zuid-Amerika.