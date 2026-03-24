Upfront: hype, heruitvinding of de supermarkt van morgen? The Buzz met expert Erik Hemmes

Tijdens de volgende supermarkttour met The Buzz brengen we een bezoek aan Upfront, een van de meest besproken retailconcepten van dit moment. Samen met retail-expert Erik Hemmes bekijken we het concept, dat evenveel bewondering als kritische vragen oproept.

Retail als esthetische ervaring

Upfront begint zijn verhaal al voordat je binnen bent. In 2019 opgericht om voeding transparant te maken met de verkoop van sportvoeding, zoals eiwitshakes en -repen, is het een formule die zichzelf positioneert als supermarkt, maar tegelijk op bijna elk vlak breekt met de klassieke regels van foodretail.

De eerste fysieke winkel is gevestigd op het iconische Van Nelle-terrein in Rotterdam, UNESCO-werelderfgoed, en de ingang oogt dan ook allerminst als die van een supermarkt. De deuren met glas-in-lood en de mogelijkheid om buiten te zitten bij mooi weer geven het geheel eerder het gevoel van een bestemming dan van een functionele winkel. Bij binnenkomst stap je over een kokosmat die onder een ronde balie doorloopt, en in plaats van een winkelmand krijg je een katoenen tas aangereikt. Alles voelt doordacht, gestuurd en bijna geënsceneerd.

Eenmaal binnen valt vooral het design op. De ruimte is strak en minimalistisch, met een palet van wit, grijs, aluminium en hout. Meubels lijken te zweven, daglicht wordt gefilterd door gordijnen en er is nauwelijks visuele ruis. Producten worden verticaal gepresenteerd en communicatie is tot een minimum beperkt. Zelfs details zoals de prijsweergave via ESL-strips onderaan de schappen, handgrepen van koeienhuid in de koelers en waterverneveling bij groenten tonen hoe ver het concept is doorgetrokken. Dit is retail als esthetische ervaring.

David tegenover de supermarkt-Goliaths

Tegelijk is het assortiment bijzonder beperkt. Met ongeveer 185 tot 200 producten kiest Upfront radicaal voor eenvoud en focus. Ter vergelijking: discounters zoals Aldi en Lidl bieden al minstens 2.500 SKU’s, nog zonder de non-foodaanbiedingen. Upfront gelooft dat één variant per productcategorie volstaat en dat minder keuze leidt tot meer duidelijkheid voor de consument. Toch roept dat een fundamentele vraag op: als een supermarkt per definitie een plek is waar je al je wekelijkse boodschappen kunt doen, in welke mate kan Upfront die rol dan werkelijk vervullen?

De positionering van het merk speelt bewust met dat spanningsveld. Upfront presenteert zich als een challenger, een sympathieke David tegenover de gevestigde Goliaths in de supermarktwereld. Het merk claimt eenvoud, transparantie en het vermijden van additieven. Tegelijk moeten we vaststellen dat alle foodretailers aan strikte normen voldoen op het vlak van voedselveiligheid en dat de objectieve gezondheidskwaliteit van het assortiment niet eenduidig superieur lijkt. Zo tonen beschikbare Nutriscore-gegevens dat slechts een beperkt aantal producten hoog scoort, terwijl een aanzienlijk deel zich in de midden- of lagere categorie bevindt. Dat maakt de vraag naar de geloofwaardigheid van het verhaal des te relevanter.

Tegen alle foodretail-regels in

Wat Upfront zonder twijfel uitstekend doet, is het creëren van, jawel, buzz. Het concept spreekt een specifieke doelgroep aan en bouwt een sterk merkverhaal dat perfect past in de tijdsgeest van bewuste consumptie en clean label. Maar retail draait uiteindelijk niet alleen om beleving of storytelling. Het succes van een formule wordt bepaald door herhaalgedrag en frequentie. Producten zoals honing of olijfolie zijn geen typische “traffic drivers” die wekelijks terugkerende aankopen genereren. Dat maakt het onzeker of Upfront op lange termijn voldoende bezoekfrequentie kan opbouwen om een volwaardig supermarktmodel te ondersteunen.

Ook het ontbreken van klassieke retailmechanismen is opvallend. Upfront werkt zonder promoties, zonder folders en zonder instore communicatie buiten het product zelf. Die radicale eenvoud is verfrissend, maar betekent ook dat belangrijke triggers voor winkelbezoek en omzetgroei bewust worden uitgesloten.

Misschien moeten we daarom stoppen met Upfront een supermarkt te noemen. Het concept lijkt beter te passen binnen de categorie van een doelgroepenwinkel, gericht op consumenten die bewust kiezen voor functionele voeding en transparantie. In dat opzicht is het minder een vervanger van de klassieke supermarkt en eerder een aanvulling daarop.

Hoe levensvatbaar is het alternatief?

Upfront bevindt zich duidelijk op het snijpunt van hype en behoefte. Sociale media versterken het verhaal en zorgen voor zichtbaarheid, maar de vraag blijft of er een structurele klantbehoefte is die dit model op lange termijn kan dragen. Hypes genereren aandacht, maar alleen echte behoeften zorgen voor duurzame business.

Precies daarom is Upfront een concept dat we moeten ervaren. Het dwingt ons om na te denken over de fundamenten van retail en over wat echt essentieel is in een winkelomgeving. Tijdens de RetailDetail supermarkttrip The Buzz willen we dan ook scherp kijken naar een aantal cruciale vragen. Komen klanten hier daadwerkelijk regelmatig terug? Is dit een winkel voor de wekelijkse boodschappen of eerder voor aanvullende aankopen? Is het model schaalbaar buiten een nichepubliek? En in welke mate klopt het gezondheids- en transparantieverhaal in de praktijk?

Upfront is vandaag misschien nog geen supermarkt in de klassieke zin van het woord. Maar het is zonder twijfel een belangrijk signaal. Het toont dat eenvoud opnieuw aantrekkelijk kan zijn, dat design een strategisch onderscheid kan vormen en dat er ruimte is voor radicale herinterpretaties van retail. De vraag is dan ook niet of Upfront volledig gelijk heeft, maar wel welke elementen van dit concept de rest van de sector zullen inspireren en blijvend zullen beïnvloeden.

