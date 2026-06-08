Vakbond: “Werkdruk bij Lidl Nederland extreem hoog”

De werkdruk bij Lidl Nederland blijft volgens vakbond FNV extreem hoog. De bond eist dat de supermarktketen meer personeel inzet in de winkels. Bij de discounter zou de werkdruk hoger liggen dan bij concurrenten zoals Albert Heijn en Jumbo.

Druk verder gestegen

Uit een nieuw onderzoek onder 1200 werknemers van de supermarktketen blijkt dat 74% van de respondenten in de rode zone scoort op de zogeheten Sneltest Werkdruk. In 2019 ging het nog om 68%. Volgens FNV leidt de hoge werkdruk tot stress, kwaliteitsverlies op de winkelvloer en situaties waarin medewerkers zich genoodzaakt voelen pauzes over te slaan. Twee derde van de ondervraagde werknemers geeft bovendien aan dat de werkdruk het afgelopen jaar verder is toegenomen.